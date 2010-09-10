Пищевое отравление мясом
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Пищевое отравление мясом
Плиз. Подскажите , что делать при пищевом отравлении мясом?
Re: Пищевое отравление мясом
При пищевом отравлении мясом , во первых - необходимо промыть желудок. В домашних условиях надо обильно выпить теплой воды , примерно около литра , а затем вызвать рвоту. И сделать это нужно несколько раз.
Во-вторых: нужно принять абсорбирующие лекарственные препараты, а точнее активированный уголь.
И в третьих: обратиться к врачу
Более подробно можно узнать здесь: https://www.neboleem.net/otravlenie-mjasom.php
Во-вторых: нужно принять абсорбирующие лекарственные препараты, а точнее активированный уголь.
И в третьих: обратиться к врачу
Более подробно можно узнать здесь: https://www.neboleem.net/otravlenie-mjasom.php
Re: Пищевое отравление мясом
При появлении симптомов отравления мясом необходимо обратиться за медицинской помощью
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Пищевое отравление мясом
Промойте желудок подсоленной водой или слабеньким раствором марганцовки, надо выпить слабительное, сделать клизму.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Пищевое отравление мясом
Ну и само собой обратиться к врачу!
5 сообщений • Страница 1 из 1
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