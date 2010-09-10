Пищевое отравление мясом

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Пищевое отравление мясом

Сообщение inna8585v » 17 янв 2019, 18:51

Плиз. Подскажите , что делать при пищевом отравлении мясом?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Пищевое отравление мясом

Сообщение vorog58 » 17 янв 2019, 19:04

При пищевом отравлении мясом , во первых - необходимо промыть желудок. В домашних условиях надо обильно выпить теплой воды , примерно около литра , а затем вызвать рвоту. И сделать это нужно несколько раз.
Во-вторых: нужно принять абсорбирующие лекарственные препараты, а точнее активированный уголь.
И в третьих: обратиться к врачу
Более подробно можно узнать здесь: https://www.neboleem.net/otravlenie-mjasom.php
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Пищевое отравление мясом

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 14:10

При появлении симптомов отравления мясом необходимо обратиться за медицинской помощью
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Пищевое отравление мясом

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 15:42

Промойте желудок подсоленной водой или слабеньким раствором марганцовки, надо выпить слабительное, сделать клизму.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Пищевое отравление мясом

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 15:48

Ну и само собой обратиться к врачу!
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