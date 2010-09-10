Эпиляция
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Эпиляция
А мужикам можно на https://www.lachance.ru/uslugi/lazernaya-epilyatsiya/mezhbrove лазерную эпиляцию? Я бы сходил, чтобы подмышки не брить))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Эпиляция
Я только за восковую эпиляцию - она наиболее эффективная
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