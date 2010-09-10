Эпиляция

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Эпиляция

Сообщение Hijid » 18 янв 2019, 22:58

А мужикам можно на https://www.lachance.ru/uslugi/lazernaya-epilyatsiya/mezhbrove лазерную эпиляцию? Я бы сходил, чтобы подмышки не брить))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Эпиляция

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 17:56

Я только за восковую эпиляцию - она наиболее эффективная
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