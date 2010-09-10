Лыжные ботинки.

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
nichro
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 20:45

Лыжные ботинки.

Сообщение nichro » 18 янв 2019, 23:13

Где в Рязани купить ботинки размер 46-48 для беговых лыж.
Вернуться к началу
kitties
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 15:51

Re: Лыжные ботинки.

Сообщение kitties » 29 авг 2019, 17:13

смотрели на aport.ru?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Лыжные ботинки.

Сообщение Kristinaksi » 35 минут назад

вообще, я бы рекомендовала смотреть такие вещи в мегаспорт - там точно найдете все!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей