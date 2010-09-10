Запчасти для бытовой техники в Киеве.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Запчасти для бытовой техники в Киеве.
Сломался блендер . Выбрасывать стало жалко . Сам немного разбираюсь, разобрал . Перегорел моторный блок . Заказал в этом интернет магазине SPParts: https://spparts.com.ua/ Запчасти для бытовой техники. Кстати здесь большой выбор и цены доступные. Оплатил и доставили быстро
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость