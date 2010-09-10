Запчасти для бытовой техники в Киеве.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Запчасти для бытовой техники в Киеве.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:59

Сломался блендер . Выбрасывать стало жалко . Сам немного разбираюсь, разобрал . Перегорел моторный блок . Заказал в этом интернет магазине SPParts: https://spparts.com.ua/ Запчасти для бытовой техники. Кстати здесь большой выбор и цены доступные. Оплатил и доставили быстро
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