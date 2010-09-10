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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 92 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Юристы Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 12:48 Если не знаете как открыть или закрыть ИП, то лучше обратиться к юристу, он по полочкам разложить что и как нужно делать, куда идти и так далее. Просто процедура для каждой сферы деятельности разная, тут нет точных предписаний, куда идти и кому что нести. Я консультировался у этой компании https://urstart.ru/ В сжатые сроки получилось открыть предпринимательство. Вернуться к началу

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