Юристы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Юристы
Если не знаете как открыть или закрыть ИП, то лучше обратиться к юристу, он по полочкам разложить что и как нужно делать, куда идти и так далее. Просто процедура для каждой сферы деятельности разная, тут нет точных предписаний, куда идти и кому что нести. Я консультировался у этой компании https://urstart.ru/ В сжатые сроки получилось открыть предпринимательство.
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