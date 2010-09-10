ГАЗИФИКАТОРЫ

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

ГАЗИФИКАТОРЫ

Сообщение inna8585v » Сегодня, 21:17

Для производства нужны криогенный газификатор. Плиз подскажите ,где можно приобрести.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: ГАЗИФИКАТОРЫ

Сообщение vorog58 » Сегодня, 21:24

Привет. Могу порекомендовать OOO «КРИОБАК»: https://cryobak.ru/ Когда мы искали криогенный газификатор для станков лазерной резки , то обращались именно к ним.Кстати у них есть в наличие и малые газификаторы и комлектующие.
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