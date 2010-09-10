ГАЗИФИКАТОРЫ
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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ГАЗИФИКАТОРЫ
Для производства нужны криогенный газификатор. Плиз подскажите ,где можно приобрести.
Re: ГАЗИФИКАТОРЫ
Привет. Могу порекомендовать OOO «КРИОБАК»: https://cryobak.ru/ Когда мы искали криогенный газификатор для станков лазерной резки , то обращались именно к ним.Кстати у них есть в наличие и малые газификаторы и комлектующие.
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