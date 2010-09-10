Велосипед

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Велосипед

Сообщение Hijid » Сегодня, 00:12

Дочка всегда хотела велосипед, но мы живем на 9 этаже, в лифт сложно поместить велик, разве что подняв его на заднее колесо. Однако дочь сама не справляется с такой задачей, а мы с женой не всегда можем помочь. Хорошо, то наткнулся на данную статью http://bikes.ironhorse.ru/varieties/folding/ о раскладных велосипедах. Совсем про них забыл! А в статье подробно изучил о них информацию. Уже выбрал модель, будет покупать дочери стелс.
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