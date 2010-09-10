Детский садик .

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Детский садик .

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:42

Моему ребенку скоро исполнится один годик. Могу ли я определить его в детский сад.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Детский садик .

Сообщение vorog58 » 58 минут назад

Не все детские учреждения принимают таких малышей. Но детский сада в Махачкале
как раз принимает детей с одного года. При условии ,что бы умел ходить. Здесь профессиональные ,доброжелательные и заботливые воспитатели. Проводятся занятия танцами, английским, гимнастикой. Работает лагопед . И плюс пятиразовое питание. Более подробно можно узнать на сайте детсада в Махачкале Вундеркинт: http://wundsad.ru/
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