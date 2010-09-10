Детский садик .
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Детский садик .
Моему ребенку скоро исполнится один годик. Могу ли я определить его в детский сад.
Re: Детский садик .
Не все детские учреждения принимают таких малышей. Но детский сада в Махачкале
как раз принимает детей с одного года. При условии ,что бы умел ходить. Здесь профессиональные ,доброжелательные и заботливые воспитатели. Проводятся занятия танцами, английским, гимнастикой. Работает лагопед . И плюс пятиразовое питание. Более подробно можно узнать на сайте детсада в Махачкале Вундеркинт: http://wundsad.ru/
как раз принимает детей с одного года. При условии ,что бы умел ходить. Здесь профессиональные ,доброжелательные и заботливые воспитатели. Проводятся занятия танцами, английским, гимнастикой. Работает лагопед . И плюс пятиразовое питание. Более подробно можно узнать на сайте детсада в Махачкале Вундеркинт: http://wundsad.ru/
2 сообщения • Страница 1 из 1
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