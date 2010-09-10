Сообщение Viluar » Сегодня, 17:51

То есть, вы считаете что не стоит начинать качать мышцы на силовых тренажерах? Но разве только одного бега и упражнений с гантелями и со скакалкой будет достаточно? Ведь мне главное, чтобы результат наступил как можно скорее.