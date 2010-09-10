Тренировки
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Тренировки
Давно подумываю над тем, чтобы начать тренироваться в домашних условиях, в первую очередь хочу сбросить лишний вес. Теперь контрольный вопрос, что купить: силовой тренажер или может достаточно какого-то спортивного инвентаря??? Грубо говоря, хочется что-то универсальное, многофункциональное и хорошего качества. Кто-нибудь может посоветовать, что мне заказать?
Re: Тренировки
Если вы хотите привести себя в порядок, то для начала вам стоит заняться кардиотренировками, основной акцент делать на беге. Также, для начала можете здесь подобрать весь необходимый спортивный инвентарь в интернет магазине. Кроме того, стоит еще купить скакалку, с ней вы гораздо быстрее сбросите лишние килограммы. А вот насчет тренажера, не стоит спешить с покупкой, начните пока с малого.
Re: Тренировки
То есть, вы считаете что не стоит начинать качать мышцы на силовых тренажерах? Но разве только одного бега и упражнений с гантелями и со скакалкой будет достаточно? Ведь мне главное, чтобы результат наступил как можно скорее.
Re: Тренировки
Поверьте, если вы будете регулярно заниматься кардиотренировками, то результат не заставит долго ждать. В принципе, можно качать мышцы и на тренажерах, но лучше сначала их подготовить к большим нагрузкам, только поэтому я и посоветовал вам не спешить.
Re: Тренировки
В общем-то здравый смысл в этом есть, я как-то не задумался о плавном переходе нагрузок. А как вы посоветуете лучше сделать, через какой промежуток времени можно потихоньку будет включать и силовые нагрузки?
Re: Тренировки
Здесь все зависит от вашей физиологии и конечно от боевого настроя. В среднем, мне кажется, что месяца будет вполне достаточно, а потом уже можете переходить на силовые упражнения.
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