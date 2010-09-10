Тренировки
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
11 сообщений • Страница 1 из 1
Тренировки
Давно подумываю над тем, чтобы начать тренироваться в домашних условиях, в первую очередь хочу сбросить лишний вес. Теперь контрольный вопрос, что купить: силовой тренажер или может достаточно какого-то спортивного инвентаря??? Грубо говоря, хочется что-то универсальное, многофункциональное и хорошего качества. Кто-нибудь может посоветовать, что мне заказать?
Re: Тренировки
Если вы хотите привести себя в порядок, то для начала вам стоит заняться кардиотренировками, основной акцент делать на беге. Также, для начала можете здесь подобрать весь необходимый спортивный инвентарь в интернет магазине. Кроме того, стоит еще купить скакалку, с ней вы гораздо быстрее сбросите лишние килограммы. А вот насчет тренажера, не стоит спешить с покупкой, начните пока с малого.
Re: Тренировки
То есть, вы считаете что не стоит начинать качать мышцы на силовых тренажерах? Но разве только одного бега и упражнений с гантелями и со скакалкой будет достаточно? Ведь мне главное, чтобы результат наступил как можно скорее.
Re: Тренировки
Поверьте, если вы будете регулярно заниматься кардиотренировками, то результат не заставит долго ждать. В принципе, можно качать мышцы и на тренажерах, но лучше сначала их подготовить к большим нагрузкам, только поэтому я и посоветовал вам не спешить.
Re: Тренировки
В общем-то здравый смысл в этом есть, я как-то не задумался о плавном переходе нагрузок. А как вы посоветуете лучше сделать, через какой промежуток времени можно потихоньку будет включать и силовые нагрузки?
Re: Тренировки
Здесь все зависит от вашей физиологии и конечно от боевого настроя. В среднем, мне кажется, что месяца будет вполне достаточно, а потом уже можете переходить на силовые упражнения.
Re: Тренировки
Посмотрите программы тренировок на сайте https://yougifted.ru/
При регистрации они дают подписку почти на все программы тренировок на неделю бесплатно. Есть много программ, где требуется минимум инвентаря.
При регистрации они дают подписку почти на все программы тренировок на неделю бесплатно. Есть много программ, где требуется минимум инвентаря.
Re: Тренировки
sidious писал(а):Посмотрите программы тренировок на сайте https://yougifted.ru/
При регистрации они дают подписку почти на все программы тренировок на неделю бесплатно. Есть много программ, где требуется минимум инвентаря.
Нашел промо со скидкой 500 руб. на программы тренировок или подписку yougifted. Чтобы получить скидку, нужно зарегистироваться по этой ссылке: https://yougifted.ru/invite/a237
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Тренировки
Советую не заниматься ерундой и выбрасыванием денег на ветер. Не знаю ни одного человека, купившего дорогие тренажеры и регулярно занимающегося дома. Купите на эти деньги абонемент в фитнес зал и будет вам результат. Поверьте.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Тренировки
Да, в спорт.зале всегда больше стимула. А дома всегда найдутся другие дела и в итоге тренажеры будут просто пыль собирать.
Re: Тренировки
Будет только место занимать
11 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя