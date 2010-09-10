Сообщение КристинаГ06 » 43 минуты назад

Здравствуйте! Для занятий в домашних условиях в самый раз подойдут резиновые эспандеры (резинки). Это самый популярный на данный момент вид резиновых эспандеров, представляющих собой замкнутую петлю длиной 1040 мм. Ширина петель варьируется от 20 до 70 мм, и сила сопротивления петли регулируется именно её шириной. Разные цвета резинки - это как раз сопротивление. Для новичков - красный цвет (самое слабое сопротивление).

Именно такие петли используют в настоящее время в своих тренировках спортсмены абсолютно всех спортивных направлений, начиная от обычных физкультурников, и заканчивая членами олимпийских сборных по легкой атлетике.