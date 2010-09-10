Курс криптовалют

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Курс криптовалют

Сообщение Hijid » 22 янв 2019, 17:10

Где можно посмотреть курс криптовалют?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7037
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Курс криптовалют

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:20

Ethereum-----------------------------106,310--------------------- −0,68%


Bitcoin Cash---------------------------113,42--------------------- −1,53%


Ripple----------------------------------0,30760 ------------------- −3,29%


Litecoin--------------------------------31,119--------------------- −0,81%


IOTA------------------------------- 31,061 ---------------------- −0,77%
Только за последние сутки биткоин лишился 3,4% своей стоимости и теперь торгуется за $3 474.



Dash----------------------------------67,11-------------------------- −0,71%


https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin/
https://bankiros.ru/crypto/bitcoin
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