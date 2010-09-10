Курс криптовалют
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Курс криптовалют
Где можно посмотреть курс криптовалют?
Re: Курс криптовалют
Ethereum-----------------------------106,310--------------------- −0,68%
Bitcoin Cash---------------------------113,42--------------------- −1,53%
Ripple----------------------------------0,30760 ------------------- −3,29%
Litecoin--------------------------------31,119--------------------- −0,81%
IOTA------------------------------- 31,061 ---------------------- −0,77%
Только за последние сутки биткоин лишился 3,4% своей стоимости и теперь торгуется за $3 474.
Dash----------------------------------67,11-------------------------- −0,71%
https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin/
https://bankiros.ru/crypto/bitcoin
Bitcoin Cash---------------------------113,42--------------------- −1,53%
Ripple----------------------------------0,30760 ------------------- −3,29%
Litecoin--------------------------------31,119--------------------- −0,81%
IOTA------------------------------- 31,061 ---------------------- −0,77%
Только за последние сутки биткоин лишился 3,4% своей стоимости и теперь торгуется за $3 474.
Dash----------------------------------67,11-------------------------- −0,71%
https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin/
https://bankiros.ru/crypto/bitcoin
Re: Курс криптовалют
Курс мягко говоря не радует, особенно если его сравнивать с тем что было чуть больше года назад. Но я думаю что нынешнее падение это просто низкий старт перед новым прыжком. Некоторые его прогнозируют через несколько лет. Так что я уже начинаю с зарплаты покупать крипту, используя пр этом биткоин миксер для безопасности. И буду ждать лучших времен
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