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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Re: Курс криптовалют Цитата Сообщение Буцефалия » 16 минут назад Курс мягко говоря не радует, особенно если его сравнивать с тем что было чуть больше года назад. Но я думаю что нынешнее падение это просто низкий старт перед новым прыжком. Некоторые его прогнозируют через несколько лет. Так что я уже начинаю с зарплаты покупать крипту, используя пр этом биткоин миксер для безопасности. И буду ждать лучших времен Вернуться к началу

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