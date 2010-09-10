Курс криптовалют

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Курс криптовалют

Сообщение Hijid » 22 янв 2019, 17:10

Где можно посмотреть курс криптовалют?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7100
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Курс криптовалют

Сообщение ivanes » 31 янв 2019, 16:20

Ethereum-----------------------------106,310--------------------- −0,68%


Bitcoin Cash---------------------------113,42--------------------- −1,53%


Ripple----------------------------------0,30760 ------------------- −3,29%


Litecoin--------------------------------31,119--------------------- −0,81%


IOTA------------------------------- 31,061 ---------------------- −0,77%
Только за последние сутки биткоин лишился 3,4% своей стоимости и теперь торгуется за $3 474.



Dash----------------------------------67,11-------------------------- −0,71%


https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin/
https://bankiros.ru/crypto/bitcoin
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Курс криптовалют

Сообщение Буцефалия » 26 фев 2019, 19:23

Курс мягко говоря не радует, особенно если его сравнивать с тем что было чуть больше года назад. Но я думаю что нынешнее падение это просто низкий старт перед новым прыжком. Некоторые его прогнозируют через несколько лет. Так что я уже начинаю с зарплаты покупать крипту, используя пр этом биткоин миксер для безопасности. И буду ждать лучших времен
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Курс криптовалют

Сообщение щукин » 08 мар 2019, 10:33

Зато на этом можно хорошо сыграть и заработать. Только нужно вовремя сориентироваться в каком направлении двигаться. А для этого неплохо ознакомиться с информацией на этом сайте https://cryptator.info/ где можно проанализировать представленные анализы и выводы. Чем больше информации тем полнее картина.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7100
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Курс криптовалют

Сообщение ivanes » 18 мар 2019, 13:25

щукин
сами пробовали играть на курсе криптовалюте Биткоин? Или так к словцу. Не так просто обналичить в долларах.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Курс криптовалют

Сообщение inna8585v » 41 минуту назад

Не так много обменников , где можно поменять крипту на деньги.
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