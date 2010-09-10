Про отдых

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Про отдых

Сообщение diaan » 22 янв 2019, 17:29

Давайте обсудим ваши варианты досуга. У меня это тв и игры. Мне иногда еще нравится читать . Читаю много , что иногда даже от этого устаю. Все же одно и тоже занятие тоже иногда надоедает . У меня никак работа не связана с компьютерами, так что за ним иногда тоже хочется посидеть . Просто кино посмотреть или поиграть во что то . Например вот тут https://sportstavki.online/bonusy-i-aktsii-ot-bukmekerskoj-kontory-1xstavka могу ставки попробовать . Мне иногда свойственно такое , люблю азарт
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Про отдых

Сообщение inna8585v » 32 минуты назад

Привет.Иногда тоже немного отвлечься от рутинных дел и провести время, где нибудь , в таком заведении, где можно оторваться, почувствовать азарт ну типа этого
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