Про отдых
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Про отдых
Давайте обсудим ваши варианты досуга. У меня это тв и игры. Мне иногда еще нравится читать . Читаю много , что иногда даже от этого устаю. Все же одно и тоже занятие тоже иногда надоедает . У меня никак работа не связана с компьютерами, так что за ним иногда тоже хочется посидеть . Просто кино посмотреть или поиграть во что то . Например вот тут https://sportstavki.online/bonusy-i-aktsii-ot-bukmekerskoj-kontory-1xstavka могу ставки попробовать . Мне иногда свойственно такое , люблю азарт
Re: Про отдых
Привет.Иногда тоже немного отвлечься от рутинных дел и провести время, где нибудь , в таком заведении, где можно оторваться, почувствовать азарт ну типа этого
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