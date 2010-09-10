Про отдых

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Про отдых

Сообщение inna8585v » 21 фев 2019, 18:12

Привет.Иногда тоже немного отвлечься от рутинных дел и провести время, где нибудь , в таком заведении, где можно оторваться, почувствовать азарт ну типа этого
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Про отдых

Сообщение Vita252 » Сегодня, 13:56

Как раз ищу информацию о пляжном отдыхе на это лето. Что можете порекомендовать? Хотелось бы время провести с пользой для здоровья. И чтобы детям было весело.
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