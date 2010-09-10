Про отдых
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Про отдых
Привет.Иногда тоже немного отвлечься от рутинных дел и провести время, где нибудь , в таком заведении, где можно оторваться, почувствовать азарт ну типа этого
Re: Про отдых
Как раз ищу информацию о пляжном отдыхе на это лето. Что можете порекомендовать? Хотелось бы время провести с пользой для здоровья. И чтобы детям было весело.
Re: Про отдых
Отдых на природе это здорово, но мне намного больше нравится проводить время в компании раскрепощенных красоток http://prostitutki-lipetska.party которые знают как ублажить любого мужчину
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