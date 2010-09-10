Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 96 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Что скажете? Цитата Сообщение Hijid » 37 минут назад Вот думаем, куда поехать весной отдыхать... Крым, Турция, Египет - это и море, и красота, и не соскучиться, так как много наших) Тай еще вариант, но там сейчас шторм вроде, опасно... Хотя красиво, конечно, и блюда - пальчики оближешь, и есть на что посмотреть. Я просто был там 2 года назад, брали тур у https://www.anextour.com/ и остались безумно довольны! Наверное, и сейчас будем с Анекс тур советоваться и выбирать варианты отдыха. А вы что скажете? Вернуться к началу

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