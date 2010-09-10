Что скажете?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Что скажете?

Сообщение Hijid » 22 янв 2019, 21:49

Вот думаем, куда поехать весной отдыхать... Крым, Турция, Египет - это и море, и красота, и не соскучиться, так как много наших) Тай еще вариант, но там сейчас шторм вроде, опасно... Хотя красиво, конечно, и блюда - пальчики оближешь, и есть на что посмотреть. Я просто был там 2 года назад, брали тур у https://www.anextour.com/ и остались безумно довольны! Наверное, и сейчас будем с Анекс тур советоваться и выбирать варианты отдыха. А вы что скажете?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Что скажете?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:44

Привет. Не понимаю , зачем куда-то далеко ехать , в Турцию или в другую страну. Когда можно не плохо отдыхнуть в Россию К примеру в этом году отдыхали в Краснодаре: https://edem-v-gosti.ru/rus/gostinitsy- ... -nedorogo/ гостиницы Краснодара недорого. Мест свободных много. Провели время просто замечательно.
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