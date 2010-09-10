Проектная организация

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Проектная организация

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:06

Для строительства коттеджного поселка нужна проектная организация для создание проекта.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Проектная организация

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:39

Привет . Не знаю поможет ли это. Но когда нам нужно было проложить инженерные сети при строительстве коттеджного поселка , то обращались в проектную организацию Блок: https://block-project.ru/ . Которая подготовила рабочую документацию и смету в оговоренные сроки.
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