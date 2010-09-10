Проектная организация
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Проектная организация
Для строительства коттеджного поселка нужна проектная организация для создание проекта.
Re: Проектная организация
Привет . Не знаю поможет ли это. Но когда нам нужно было проложить инженерные сети при строительстве коттеджного поселка , то обращались в проектную организацию Блок: https://block-project.ru/ . Которая подготовила рабочую документацию и смету в оговоренные сроки.
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