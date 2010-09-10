Лицензия

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Лицензия

Сообщение Hijid » 32 минуты назад

Вы пробовали получить лицензию на хранение опасных отходов? Скажу так, получить подобного рода лицензию не просто, но возможно. В первую очередь, советую обратиться к профессионалам http://kurgan.econsalt.ru/ Я когда свою фирму по утилизации опасных отходов открывал, к ним обращался. У них есть удобная услуга, типа лицензия под ключ и вип пакет. Разница в стоимости не большая. Просто при услуге под ключ, вас пару раз будут дергать, там что-то подписать. А вот вип пакет, обеспечивает спокойствие, ребята из компании, сделают за вас всю работу.
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