Покупали авто у официального дилера?
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Покупали авто у официального дилера?
Поговорим о авто. Мне нравятся авто Грейт Вол. А вот моя жена предпочла японские автомобили Nissan . И после успешной сдачи экзаменов, решили купить ей такую машинку. Остановились на покупке в официального дилера. Смотрю, классный автосалон, есть выбор, ребята рассрочку предложили. А Вы покупали авто у официального дилера, что скажете?
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