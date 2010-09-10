Покупали авто у официального дилера?

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Покупали авто у официального дилера?

Сообщение Hijid » 39 минут назад

Поговорим о авто. Мне нравятся авто Грейт Вол. А вот моя жена предпочла японские автомобили Nissan . И после успешной сдачи экзаменов, решили купить ей такую машинку. Остановились на покупке в официального дилера. Смотрю, классный автосалон, есть выбор, ребята рассрочку предложили. А Вы покупали авто у официального дилера, что скажете?
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