Массовая рассылка

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED

Ответить
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Массовая рассылка

Сообщение Hijid » Сегодня, 16:48

У кого свой интернет-магазин, который нуждается в рекламе, советую применить email рассылку. Стоимость такой услуги минимальная, а результат впечатляет. Я пользуюсь сервисом Епочта. Лично у моего магазина в разы повысились продажи после такого маркетинг хода.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей