Массовая рассылка
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED
1 сообщение • Страница 1 из 1
Массовая рассылка
У кого свой интернет-магазин, который нуждается в рекламе, советую применить email рассылку. Стоимость такой услуги минимальная, а результат впечатляет. Я пользуюсь сервисом Епочта. Лично у моего магазина в разы повысились продажи после такого маркетинг хода.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей