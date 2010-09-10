Монеты
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Монеты
Здравствуйте. Я обещала маме купить для ей коллекции нумизмата монету Сбербанка и пока только внимательно очень просматриваю каталоги и сравниваю между собой цены. Как, оказалось, всегда есть возможность сориентироваться по общей информации, а потом уже только решение принять о сотрудничестве. В этом https://www.numizmatik.ru/moneti_sberbanka разделе недорогие монеты Сбербанка мне удалось найти, и решила с вами посоветоваться и спросить. Как вы считаете, стоит ли заказывать монеты в незнакомом интернет магазине нумизматики или же заранее почитать отзывы о его работе?
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