Где заказать выписку из егрн
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Где заказать выписку из егрн
Подскажите , где можно заказать выписку из ЕГРН?
Re: Где заказать выписку из егрн
Привет . При продаже или покупке недвижимости необходима выписка ЕГРН ( Единый Государственный Реестр Недвижимости) Заказать выписку можно на этом сайте: https://online-resource.ru/vypiski-iz-egrn/
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