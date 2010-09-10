Где заказать выписку из егрн

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Где заказать выписку из егрн

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:13

Подскажите , где можно заказать выписку из ЕГРН?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Где заказать выписку из егрн

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:21

Привет . При продаже или покупке недвижимости необходима выписка ЕГРН ( Единый Государственный Реестр Недвижимости) Заказать выписку можно на этом сайте: https://online-resource.ru/vypiski-iz-egrn/
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