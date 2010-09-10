Причина образования сероводорода в Черном море
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Причина образования сероводорода в Черном море
Ветровые волны, перемешиваясь обогащают кислородом воду только на глубину нескольких десятков метров поверхности морей и океанов, а водовороты доставляют обогащенную кислородом воду на глубину более 10 км. (Марианская впадина).
Как это происходит:
Воды озёр, морей и океанов северного полушария вращаются против часовой стрелки, а воды южного полушария вращаются по часовой стрелке, образуя гигантские водовороты. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ocean_gyre
Как известно всё, что вращается, в том числе и водовороты обладают свойством гироскопа (юлы) сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли.
Если смотреть на Землю со стороны Солнца, водовороты, вращаясь вместе с Землей опрокидываются, благодаря чему водовороты прецессируют, в результате происходит вертикальное перемещение океанических вод. http://goo.gl/AM5g1s
Представленную теорию можно легко проверить, по связи содержания кислорода, со скоростью вращения водоворотов.
Опираясь на карту глубин и течений морей и океанов.
Чем выше скорость течений, тем больше содержание кислорода и меньше содержание сероводорода.
https://youtu.be/ihM1I5r_MUg https://youtu.be/X6PavdKXIE8
Список морей с низким содержанием кислорода:
Чёрное море. Восток Средиземного моря. Мексиканский залив. Фьорды Норвегии.
Как мы видим, водовороты участвуют не только в горизонтальной циркуляции вод морей и океанов, но и в вертикальной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)
https://www.scientificamerican.com/arti ... ead-zones/
Коэффицент содержания кислорода можно выразить математически по следующей формуле О = V/G
V - скорость вращения водоворота, км/час.
G - глубина водоёма, км.
Черное море 0,2/1200 = 0,00016
Охотское море 1/800 = 0,0012
Вертикальное перемещение океанических вод можно убедительно смоделировать с помощью несложного опыта.
Для этого, наполовину заполненный сосуд с вращающейся жидкостью (ведро, стакан, миксер), надо вращать вокруг себя (по орбите).
Если жидкость в ведре вращается вправо, то ведро вокруг себя (по орбите) надо вращать влево.
В океане с водоворотами и течениями связаны многие явления природы, без которых океан может обойтись, но вертикальная и горизонтальная циркуляция, это жизненно важное явление природы, без которого жизнь в океане, была бы невозможна.
Продолжение: Форум Федеральная целевая программа "Мировой океан" http://okeany.com/forum/570.htm
Форум Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39&t=10331
Форум Кембриджского университета
https://www.thenakedscientists.com/foru ... ic=73127.0
Как это происходит:
Воды озёр, морей и океанов северного полушария вращаются против часовой стрелки, а воды южного полушария вращаются по часовой стрелке, образуя гигантские водовороты. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ocean_gyre
Как известно всё, что вращается, в том числе и водовороты обладают свойством гироскопа (юлы) сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли.
Если смотреть на Землю со стороны Солнца, водовороты, вращаясь вместе с Землей опрокидываются, благодаря чему водовороты прецессируют, в результате происходит вертикальное перемещение океанических вод. http://goo.gl/AM5g1s
Представленную теорию можно легко проверить, по связи содержания кислорода, со скоростью вращения водоворотов.
Опираясь на карту глубин и течений морей и океанов.
Чем выше скорость течений, тем больше содержание кислорода и меньше содержание сероводорода.
https://youtu.be/ihM1I5r_MUg https://youtu.be/X6PavdKXIE8
Список морей с низким содержанием кислорода:
Чёрное море. Восток Средиземного моря. Мексиканский залив. Фьорды Норвегии.
Как мы видим, водовороты участвуют не только в горизонтальной циркуляции вод морей и океанов, но и в вертикальной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)
https://www.scientificamerican.com/arti ... ead-zones/
Коэффицент содержания кислорода можно выразить математически по следующей формуле О = V/G
V - скорость вращения водоворота, км/час.
G - глубина водоёма, км.
Черное море 0,2/1200 = 0,00016
Охотское море 1/800 = 0,0012
Вертикальное перемещение океанических вод можно убедительно смоделировать с помощью несложного опыта.
Для этого, наполовину заполненный сосуд с вращающейся жидкостью (ведро, стакан, миксер), надо вращать вокруг себя (по орбите).
Если жидкость в ведре вращается вправо, то ведро вокруг себя (по орбите) надо вращать влево.
В океане с водоворотами и течениями связаны многие явления природы, без которых океан может обойтись, но вертикальная и горизонтальная циркуляция, это жизненно важное явление природы, без которого жизнь в океане, была бы невозможна.
Продолжение: Форум Федеральная целевая программа "Мировой океан" http://okeany.com/forum/570.htm
Форум Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39&t=10331
Форум Кембриджского университета
https://www.thenakedscientists.com/foru ... ic=73127.0
Если лошадь сдохла, слезь
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость