Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 187 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Страховой полис. Цитата Сообщение vorog58 » 46 минут назад Собрались в путешествие или на отдых за границу не забудьте оформить страховой полис. Это ваша безопасность от случайных неожидоностей. и форс -мажоров. Более подробно можно узнать из этой статьи: http://earth-chronicles.ru/news/2019-01-17-124154 Полис путешественника- особенности и необходимость получения Вернуться к началу

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