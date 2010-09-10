Страховой полис.

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Страховой полис.

Сообщение vorog58 » 46 минут назад

Собрались в путешествие или на отдых за границу не забудьте оформить страховой полис. Это ваша безопасность от случайных неожидоностей. и форс -мажоров. Более подробно можно узнать из этой статьи: http://earth-chronicles.ru/news/2019-01-17-124154 Полис путешественника- особенности и необходимость получения
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