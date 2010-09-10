WinCatalog-программа, которая поможет вам навести порядок .
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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WinCatalog-программа, которая поможет вам навести порядок .
Решил навести у себя порядок , в файлах, в папках, дисках. Для этого скачал и установил программу WinCatalog: https://azbukasofta.xyz/programs/136-wi ... -2018.html Для работы программы достаточно будет всего лишь один раз добавить диски в список программы. А остальное она сделает сама. И облегчит поиск нужной вам папки или файла.
Удобная программка , советую установить . Тем более бесплатно.
Удобная программка , советую установить . Тем более бесплатно.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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