WinCatalog-программа, которая поможет вам навести порядок .

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

WinCatalog-программа, которая поможет вам навести порядок .

Сообщение vorog58 » 32 минуты назад

Решил навести у себя порядок , в файлах, в папках, дисках. Для этого скачал и установил программу WinCatalog: https://azbukasofta.xyz/programs/136-wi ... -2018.html Для работы программы достаточно будет всего лишь один раз добавить диски в список программы. А остальное она сделает сама. И облегчит поиск нужной вам папки или файла.
Удобная программка , советую установить . Тем более бесплатно.
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