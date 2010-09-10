Чем посредник ok-checkout лучше?

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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Чем посредник ok-checkout лучше?

Сообщение xKristinaxBond » Сегодня, 02:32

Вы творческая натура? Хотите начать зарабатывать на своем хобби? Все предельно просто! Начните торговать своими handmade изделиями на Etsy. Наиболее выгодные условия сотрудничества предлагает сервис по приему платежей https://ok-checkout.com/

Давайте рассмотрим, чем посредник ok-checkout лучше? Основные преимущества:

— 12 лет на рынке;

— низкие комиссии по обслуживанию;

— самые низкие комиссии PayPal;

— автоматизированное зачисление платежей;

— расчёт комиссий системы после вычета комиссий платежных систем;

— система лояльности для новых продавцов;

— низкие тарифы на вывод средств;

— склад в США для клиентов-продавцов.
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