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xKristinaxBond Гость RZN.info Сообщения: 15 Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23 Чем посредник ok-checkout лучше? Цитата Сообщение xKristinaxBond » Сегодня, 02:32



Давайте рассмотрим, чем посредник ok-checkout лучше? Основные преимущества:



— 12 лет на рынке;



— низкие комиссии по обслуживанию;



— самые низкие комиссии PayPal;



— автоматизированное зачисление платежей;



— расчёт комиссий системы после вычета комиссий платежных систем;



— система лояльности для новых продавцов;



— низкие тарифы на вывод средств;



— склад в США для клиентов-продавцов. Вы творческая натура? Хотите начать зарабатывать на своем хобби? Все предельно просто! Начните торговать своими handmade изделиями на Etsy. Наиболее выгодные условия сотрудничества предлагает сервис по приему платежей https://ok-checkout.com/ Давайте рассмотрим, чем посредник ok-checkout лучше? Основные преимущества:— 12 лет на рынке;— низкие комиссии по обслуживанию;— самые низкие комиссии PayPal;— автоматизированное зачисление платежей;— расчёт комиссий системы после вычета комиссий платежных систем;— система лояльности для новых продавцов;— низкие тарифы на вывод средств;— склад в США для клиентов-продавцов. Вернуться к началу

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