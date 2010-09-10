Чем посредник ok-checkout лучше?
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- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Чем посредник ok-checkout лучше?
Вы творческая натура? Хотите начать зарабатывать на своем хобби? Все предельно просто! Начните торговать своими handmade изделиями на Etsy. Наиболее выгодные условия сотрудничества предлагает сервис по приему платежей https://ok-checkout.com/
Давайте рассмотрим, чем посредник ok-checkout лучше? Основные преимущества:
— 12 лет на рынке;
— низкие комиссии по обслуживанию;
— самые низкие комиссии PayPal;
— автоматизированное зачисление платежей;
— расчёт комиссий системы после вычета комиссий платежных систем;
— система лояльности для новых продавцов;
— низкие тарифы на вывод средств;
— склад в США для клиентов-продавцов.
Давайте рассмотрим, чем посредник ok-checkout лучше? Основные преимущества:
— 12 лет на рынке;
— низкие комиссии по обслуживанию;
— самые низкие комиссии PayPal;
— автоматизированное зачисление платежей;
— расчёт комиссий системы после вычета комиссий платежных систем;
— система лояльности для новых продавцов;
— низкие тарифы на вывод средств;
— склад в США для клиентов-продавцов.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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