безопасная утилизация опасных отходов

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

безопасная утилизация опасных отходов

Сообщение Hijid » Сегодня, 09:37

Уже более года безопасной утилизацией опасных отходов нашей компании занимается эта http://kemerovo.omega-ekb.com/ компания. Всё официально и безопасно, можете сами в этом убедиться . Если будут вопросы - пишите
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