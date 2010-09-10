Деньги в долг
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Деньги в долг
Тут такая ситуация, нужны деньги срочно (хоть сумма и не большая, но нужна прямо в течении дня-двух). По знакомым нет смысла спрашивать. Вот думаю в МФО обратиться. Просмотрел несколько вариантов, остановился на этом - https://www.ferratum.ru/dengi-v-dolg . Скажите, кто тут уже оформлялся, действительно ли всё в порядке и всё быстро происходит?
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