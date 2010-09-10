Гастрит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Гастрит

Сообщение makson999 » Сегодня, 12:53

Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
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