Гастрит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Гастрит
Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
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