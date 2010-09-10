Гастрит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Гастрит

Сообщение makson999 » Вчера, 12:53

Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Гастрит

Сообщение Antyan » 55 минут назад

Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
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