Гастрит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Гастрит
Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
Re: Гастрит
Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Гастрит
Я уже много смотрел, каждый свое пишет, что угодно. И что из этого правда я не пойму пока.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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