Гастрит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Гастрит
Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
Re: Гастрит
Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Гастрит
Я уже много смотрел, каждый свое пишет, что угодно. И что из этого правда я не пойму пока.
Re: Гастрит
makson999 писал(а):Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
Зря вы так. Дорогие далеко не все. Есть лекарства по очень демократичным ценам. Я, например, от изжоги Омезом спасаюсь, а он стоит совсем не дорого. И вообще, если хотите сэкономить, то просто смотрите на Ютеке. Вот на примере того же Омеза: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... stva/omez/ Вбиваете название лекарства и получаете весь расклад - где есть в наличии, сколько стоит, можно заодно и инструкцию и отзывы почитать, и даже забронировать, а потом просто забрать в любой выбранной заранее аптеке. Удобно же очень!
4 сообщения • Страница 1 из 1
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