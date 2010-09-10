Гастрит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Гастрит

Сообщение makson999 » 28 янв 2019, 12:53

Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Гастрит

Сообщение Antyan » 29 янв 2019, 15:02

Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Гастрит

Сообщение makson999 » 29 янв 2019, 18:38

Я уже много смотрел, каждый свое пишет, что угодно. И что из этого правда я не пойму пока.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Гастрит

Сообщение Пантерка » 48 минут назад

makson999 писал(а):Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?

Зря вы так. Дорогие далеко не все. Есть лекарства по очень демократичным ценам. Я, например, от изжоги Омезом спасаюсь, а он стоит совсем не дорого. И вообще, если хотите сэкономить, то просто смотрите на Ютеке. Вот на примере того же Омеза: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... stva/omez/ Вбиваете название лекарства и получаете весь расклад - где есть в наличии, сколько стоит, можно заодно и инструкцию и отзывы почитать, и даже забронировать, а потом просто забрать в любой выбранной заранее аптеке. Удобно же очень!
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