Гастрит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Гастрит

Сообщение makson999 » 28 янв 2019, 12:53

Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Гастрит

Сообщение Antyan » 29 янв 2019, 15:02

Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Гастрит

Сообщение makson999 » 29 янв 2019, 18:38

Я уже много смотрел, каждый свое пишет, что угодно. И что из этого правда я не пойму пока.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Гастрит

Сообщение Пантерка » 19 мар 2019, 18:03

makson999 писал(а):Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?

Зря вы так. Дорогие далеко не все. Есть лекарства по очень демократичным ценам. Я, например, от изжоги Омезом спасаюсь, а он стоит совсем не дорого. И вообще, если хотите сэкономить, то просто смотрите на Ютеке. Вот на примере того же Омеза: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... stva/omez/ Вбиваете название лекарства и получаете весь расклад - где есть в наличии, сколько стоит, можно заодно и инструкцию и отзывы почитать, и даже забронировать, а потом просто забрать в любой выбранной заранее аптеке. Удобно же очень!
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Гастрит

Сообщение КсюшаЧ » 06 апр 2019, 16:13

Гастрит, очень не хорошее заболевание, так не приятно, когда желудок болит, слов нет, у меня был!
А вот как быть с больничным при гастрите ? Вопрос того, дают ли при гастрите больничный лист, актуален для многих российских сотрудников и работодателей, так как проблемы с функционированием пищеварительной системы достаточно часто встречаются среди населения Российской Федерации. При этом точные критерии того, на сколько дней дают больничный при гастрите или гастродуодените могут серьезно отличаться в зависимости от ситуации и ряда влияющих на неё значимых факторов.
Вы можете вот тут почитать все по этой теме https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/dayut-li-pri-gastrite-bolnichnyj-list-i-na-skolko-dnej.html и не болейте ! Изображение
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Гастрит

Сообщение VasiLissa » 04 июн 2019, 09:08

Гастрит это уже на всю жизнь, как бы ты его не лечил
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Гастрит

Сообщение Варенок » Сегодня, 14:47

Зависит от причины гастрита и от того, как подходить к лечению.
А то некоторые пару дней подержат диету, вроде получше и забывают про нее.
А боли по новой идут.
Если причина хеликобактер, то надо с ней бороться, для этого есть специальные препараты.
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