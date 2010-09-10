Гастрит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Гастрит
Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
Re: Гастрит
Посмотрите в интернете, трав очень много действующих, я думаю специальные для лечение гастрита тоже есть.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Гастрит
Я уже много смотрел, каждый свое пишет, что угодно. И что из этого правда я не пойму пока.
Re: Гастрит
makson999 писал(а):Обнаружили гастрит,препараты очень дорогие, вот хотелось бы узнать, можно вылечить гастрит травами и какими?
Зря вы так. Дорогие далеко не все. Есть лекарства по очень демократичным ценам. Я, например, от изжоги Омезом спасаюсь, а он стоит совсем не дорого. И вообще, если хотите сэкономить, то просто смотрите на Ютеке. Вот на примере того же Омеза: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... stva/omez/ Вбиваете название лекарства и получаете весь расклад - где есть в наличии, сколько стоит, можно заодно и инструкцию и отзывы почитать, и даже забронировать, а потом просто забрать в любой выбранной заранее аптеке. Удобно же очень!
Re: Гастрит
Гастрит, очень не хорошее заболевание, так не приятно, когда желудок болит, слов нет, у меня был!
А вот как быть с больничным при гастрите ? Вопрос того, дают ли при гастрите больничный лист, актуален для многих российских сотрудников и работодателей, так как проблемы с функционированием пищеварительной системы достаточно часто встречаются среди населения Российской Федерации. При этом точные критерии того, на сколько дней дают больничный при гастрите или гастродуодените могут серьезно отличаться в зависимости от ситуации и ряда влияющих на неё значимых факторов.
Вы можете вот тут почитать все по этой теме https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/dayut-li-pri-gastrite-bolnichnyj-list-i-na-skolko-dnej.html и не болейте !
А вот как быть с больничным при гастрите ? Вопрос того, дают ли при гастрите больничный лист, актуален для многих российских сотрудников и работодателей, так как проблемы с функционированием пищеварительной системы достаточно часто встречаются среди населения Российской Федерации. При этом точные критерии того, на сколько дней дают больничный при гастрите или гастродуодените могут серьезно отличаться в зависимости от ситуации и ряда влияющих на неё значимых факторов.
Вы можете вот тут почитать все по этой теме https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/dayut-li-pri-gastrite-bolnichnyj-list-i-na-skolko-dnej.html и не болейте !
Re: Гастрит
Гастрит это уже на всю жизнь, как бы ты его не лечил
Re: Гастрит
Зависит от причины гастрита и от того, как подходить к лечению.
А то некоторые пару дней подержат диету, вроде получше и забывают про нее.
А боли по новой идут.
Если причина хеликобактер, то надо с ней бороться, для этого есть специальные препараты.
А то некоторые пару дней подержат диету, вроде получше и забывают про нее.
А боли по новой идут.
Если причина хеликобактер, то надо с ней бороться, для этого есть специальные препараты.
Re: Гастрит
Так вообще разные могут быть осложнения при такой болезни, и каждый случай индивидуальный, поэтому нужен опытный доктор, который сможет уточнить диагноз и выписать правильные лекарства.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Гастрит
Травами и настойками тоже можно лечиться, но ведь нужно знать что к чему, есть много нюансов. Дам вам также подсказку, где покупала хорошие препараты, в том числе предназначенные для лечения болезней желудочно-кишечного тракта - это гипермаркет здоровья , куда советую вам тоже зайти для ознакомления. Там можно получить бесплатную консультацию, чтобы понять какие лекарства больше подходят.
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