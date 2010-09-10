Сообщение Варенок » 17 июн 2019, 14:47

Зависит от причины гастрита и от того, как подходить к лечению.

А то некоторые пару дней подержат диету, вроде получше и забывают про нее.

А боли по новой идут.

Если причина хеликобактер, то надо с ней бороться, для этого есть специальные препараты.