Прошивка
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Прошивка
Полетел видеорегистратор, скажите можно ли его самому прошить и если да, то как это сделать вообще?
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошивка
Если вы понимаете в этих делах, то все конечно возможно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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