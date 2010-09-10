Прошивка

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Прошивка

Сообщение Antyan » Вчера, 14:46

Полетел видеорегистратор, скажите можно ли его самому прошить и если да, то как это сделать вообще?
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Прошивка

Сообщение makson999 » Сегодня, 14:39

Если вы понимаете в этих делах, то все конечно возможно.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Прошивка

Сообщение Antyan » Сегодня, 18:13

Та слабо, поэтому и обратился сюда, может кто знает по лучше)
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