Линолеум

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Линолеум

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:32

Начала делать ремонт в квартире. Решила на пол положить линолеум. Может подскажете , где можно приобрести натуральный и не дорого.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Линолеум

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:38

Кстати , когда я укладывал линолеум у себя в квартире , заказывал здесь: https://линолеум23.рф/catalog/naturalnyy-linoleum/ натуральный, качественный и цена приемлемая.
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