Линолеум
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Линолеум
Начала делать ремонт в квартире. Решила на пол положить линолеум. Может подскажете , где можно приобрести натуральный и не дорого.
Re: Линолеум
Кстати , когда я укладывал линолеум у себя в квартире , заказывал здесь: https://линолеум23.рф/catalog/naturalnyy-linoleum/ натуральный, качественный и цена приемлемая.
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