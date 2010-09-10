Линолеум
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Линолеум
Начала делать ремонт в квартире. Решила на пол положить линолеум. Может подскажете , где можно приобрести натуральный и не дорого.
Re: Линолеум
Была в гостях у подруги. Она не давно закончила делать ремонт. И довольно все получилось не плохо , особенно паркет на полу. Смотрится очень красиво. Оказывается она заказывала укладку паркета здесь: https://dok-parket.ru/ukladka-parketnoj-doski/ уложили быстро , качественно и не дорого. Теперь в место линолиума , я решила положить паркет. Тем более , я знаю куда обращаться.
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