Дистанционное обучение средней школы в Риге.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Дистанционное обучение средней школы в Риге.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:57

Так случилось , что наша дочь не может по объективным причинам посещать школу. Но нам на помощь пришла видеошкола Tālmācības :https://www.vidusskola.com/ где проводятся занятия дистационно. И плюс еще к этому можно пройти два занятия в течение года. К тому же стоимость обучения в старших классах бесплатная.
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