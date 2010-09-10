Дистанционное обучение средней школы в Риге.
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Дистанционное обучение средней школы в Риге.
Так случилось , что наша дочь не может по объективным причинам посещать школу. Но нам на помощь пришла видеошкола Tālmācības :https://www.vidusskola.com/ где проводятся занятия дистационно. И плюс еще к этому можно пройти два занятия в течение года. К тому же стоимость обучения в старших классах бесплатная.
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