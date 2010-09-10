Японские шторы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Японские шторы
Недавно въехали в новую квартиру Кое-что уже из мебели прикупили. Вот думаем в гостиной повесть японские шторы , которые увидел на этом сайте: https://alumdevelop.ru/solntsezashhitnye-sistemy/yaponskie-shtory/ Вроде смотрятся не плохо и цена доступная. В вы что можете посоветовать?
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Японские шторы
inna8585v писал(а):Недавно въехали в новую квартиру Кое-что уже из мебели прикупили. Вот думаем в гостиной повесть японские шторы. Вроде смотрятся не плохо и цена доступная. В вы что можете посоветовать?
Ну что тут сказать... Дело вкуса... Как говорится - каждому свое и свое не каждому... Мы сделали ремонт в детской, и, когда дело дошло до выбора штор, вооружившись информацией http://natali.ua/life-style/67800/ остановили свой выбор на римских шторах в детскую комнату. Компактные, практичные, смотрятся эстетически привлекательно в интерьере, ребенку очень нравятся порхающие бабочки на шторках - что еще нужно? Заказывали в студия штор Аладжио, очень довольны.
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